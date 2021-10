> Die Gesamtzahl der Straftaten ist 2020 in Ittlingen um zehn Prozent von 68 auf 61 zurückgegangen. In ähnlicher Größenordnung, genauer um 9,9 Prozent, ist allerdings auch die Aufklärungsquote gesunken: In 38 Fällen konnte die Polizei einen Täter ermitteln. Die gemeldeten Diebstähle gingen von 17 im Vorjahr auf 13 im Jahr 2020 zurück. Ebenfalls erfreulich: Es gab keinen einzigen Wohnungseinbruch in der Gemeinde. Die Zahl der Körperverletzungen ist indes leicht von neun auf elf gestiegen, darunter waren auch zwei Fälle (Vorjahr ein Fall) von schwerer Körperverletzung. Mit sechs Fällen bleibt die Rauschgiftkriminalität exakt auf dem Stand des Vorjahres. Der in Pension gegangene Sachbearbeiter für Ittlingen konnte zwar ohne Vakanz ersetzt werden. Der Preis war aber, dass der Nachfolger keine Einarbeitungszeit hatte.

Die > Verkehrsunfallstatistik 2020 weist für die Gemeinde erstmals seit Jahren wieder ein Todesopfer aus. Aber auch die weniger schweren Unfälle haben entgegen dem allgemeinen Trend zugenommen: 16 (Vorjahr 13) wurden registriert, elf (zehn) davon ereigneten sich direkt im Ort. Dabei wurden zwei Menschen schwer (2019: eine Person) und, wie im Vorjahr, sieben Menschen leicht verletzt. Unfälle mit Kindern gab es 2020 in der Gemeinde nicht. (guz)