Seit 23 Jahren leitet Barbara Suppé die Schule für Physiotherapie der Akademie für Gesundheitsberufe in Schlierbach. Die 56-Jährige wohnt eigentlich in der Pfalz, reist aber jeden Tag mit der S-Bahn an. Foto: Hentschel

Die Physiotherapieschule auf dem Gelände der Orthopädie in Schlierbach gibt es seit 75 Jahren. Ihre Anfänge nahm die Schule im Oktober 1943, als die staatliche Kölner Krankengymnastikschule, nachdem sie bei einem schweren Bombenangriff auf die Domstadt zerstört worden war, im sogenannten Landeskrüppelheim am Neckar untergebracht wurde. Weshalb die Wahl für den Standort ausgerechnet auf Schlierbach fiel, ist laut Uniklinikum unklar. Jedenfalls kümmerten sich die Krankengymnastinnen - es waren hauptsächlich Frauen - während des Zweiten Weltkrieges vorrangig darum, die Wehrtüchtigkeit verletzter Soldaten wiederherzustellen. Heute haben sich Berufsverständnis, Lehre und Methoden natürlich stark weiterentwickelt.

Die Schüler werden nicht, wie in vielen anderen Ausbildungen, in Blöcken unterricht, sondern arbeiten vormittags in der Klinik, nachmittags folgt die Theorie in der Schule in der Schlierbacher Landstraße 200a. So soll gewährleistet werden, dass ständig reflektiert wird.

