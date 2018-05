Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) sind künstlich hergestellte Stoffe aus Kohlenstoffketten verschiedener Längen. Sie sind wasser-, schmutz- sowie fettabweisend und dank dieser Eigenschaften unter anderem in Jacken, Möbeln, Pfannen, Feuerlöschschaum und Hochglanzpapier zu finden. Die Stoffe bauen sich in der Umwelt über Jahrhunderte nicht ab. Der Fund von PFC auf fast 750 Hektar Ackerland im Mannheimer Norden sowie rund um Rastatt hat 2015 für viel Aufsehen gesorgt. Die Frage der Gefährlichkeit von PFC ist wissenschaftlich noch nicht geklärt. Laut Umweltbundesamt erwiesen sich die Chemikalien in Tierversuchen bei kurzzeitiger Belastung über die Nahrung, die Luft und die Haut als mäßig giftig, in Langzeitstudien mit Ratten und Mäusen jedoch als krebsfördernd. Laut dem Sozialministerium des Landes steht PFC in Verdacht, die Fruchtbarkeit von Frauen wie Männern zu beeinträchtigen. Das Amt betrachtet PFC als "besonders besorgniserregend". Für PFC existieren keine Grenzwerte, jedoch beispielsweise in der Trinkwasserverordnung Leitwerte und gesundheitliche Orientierungswerte. bmi