> Kommunion und Firmung: Die Gottesdienste für die 1. Heilige Kommunion finden am Sonntag, 24. April, in der Basilika, in der Kirche St. Marien und in Rippberg sowie am Sonntag, 31. April, in Altheim statt. Die Firmgottesdienste für 86 Firmlinge sind für 18. und 19. November in der Basilika vorgesehen.

> "Eucharistische Wunder": Eine weltweite Ausstellung mit dem Titel "Eucharistische Wunder" soll vom 18. September bis 9. Oktober in Walldürn gezeigt werden. Pfarrgemeinderat Achim Dörr hatte als Ausstellungsort die Basilika vorgeschlagen, die Mehrheit des Gremiums bevorzugte jedoch einen anderen Ort. Möglich wären unter anderem das Pfarrheim oder die Kirche St. Marien.

> Aus dem Stiftungsrat: Rainer Kreis berichtete als stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrats unter anderem über Arbeiten an der Einfriedungsmauer der Kirche St. Jakobus Reinhardsachsen, Malerarbeiten in der Sakristei und an den Außengeländern der Kirche St. Sebastian Rippberg sowie die Teilnahme am Klima-Monitoring-System des Erzbistums Freiburg mit sieben Kirchen innerhalb der Seelsorgeeinheit Walldürn. Sti.