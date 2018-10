INFORMATIONEN

Peru ist flächenmäßig das drittgrößte Land in Südamerika.

■ Anreise und Formalitäten: Die besten Flugverbindungen von Deutschland nach Peru bieten Air France via Paris und KLM via Amsterdam. In Peru verbindet Latam die Hauptstadt Lima am häufigsten mit Arequipa und Cusco. Für die Einreise reicht EU-Bürgern ein gültiger Reisepass.

■ Zugreise: Der „Belmond Andean Explorer“ verbindet seit 2017 die peruanischen Anden-Metropolen Arequipa und Cusco mit Station in Puno. In der einstigen Inka-Hauptstadt kann man dann gleich umsteigen in den „Hiram Bingham“ und hinauf zum Weltwunder Maccu Picchu fahren.

■ Geld: Ein Euro entspricht rund 3,9 Peruanischen Soles (Stand Januar 2018).

■ Mehr Infos: Promperú (www.peru.travel), Belmond (www.belmond.com)