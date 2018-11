> Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) werden wegen ihrer wasser-, schmutz- und fettabweisenden Eigenschaften seit rund 50 Jahren in vielen Verbraucherprodukten verwendet. PFC sind Hilfsmittel bei der Herstellung von Teflon für die Beschichtung von Kochgeschirr. Die Stoffe kommen ebenso vor in Feuerlöschschaum, Wachs, Schmiermittel, Pestiziden, Wetterschutzlacken oder Imprägniersprays. Die Frage der Gefährlichkeit von PFC ist wissenschaftlich noch nicht abschließend geklärt. Es existieren keine Grenzwerte. Bei kurzzeitiger Belastung über die Nahrung, Luft oder Haut gelten die Stoffe nur als schwach giftig. In Langzeitstudien mit Ratten und Mäusen stellten sich die Verbindungen jedoch als krebsfördernd heraus. ger