Das PPP (Parlamentarisches Patenschaftsprogramm) ist ein Schüleraustauschprogramm, das über den Deutschen Bundestag läuft.

Seit 1983 vergibt der Bundestag im Rahmen des PPP nach eigenen Angaben Stipendien für ein Austauschjahr in den USA an Schüler und junge Berufstätige bzw. Auszubildende. Zeitgleich sind junge US-Amerikaner zu einem Austauschjahr zu Gast in Deutschland.

PPP ist ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages und des US-Congress und steht unter der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten.

Für die Teilnahme am PPP müssen sich die Interessierten zunächst online oder per Post bewerben. Pro Wahlkreis wird dann ein Teilnehmer von den dazugehörigen Bundestagsabgeordneten für das Austauschjahr ausgewählt.

Für die Durchführung des PPP hat der Bundestag erfahrene und unabhängige Organisationen beauftragt. Diese Organisationen bereiten die ausgewählten Stipendiaten auf den Aufenthalt in den USA mit Seminaren vor und betreuen sie mit ihren Partnerorganisationen in den USA.