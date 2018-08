Die Oskar Dilo Maschinenfabrik wurde 1902 in Eberbach gegründet und ist in mittlerweile dritter Generation in Familienhand. Geschäftsführer ist Johann Philipp Dilo. Die Dilo Group beschäftigt 450 Mitarbeiter an den Standorten Eberbach, Bremen und Bergisch Gladbach und betreibt Niederlassungen in den USA, China und Russland. In seinen weltweiten Unternehmensaktivitäten in Entwicklung, Bau und Installation von Vliesstoffanlagen hat Dilo 2016 über 113 Millionen Euro Umsatz gemacht und im Durchschnitt der letzten Jahre knapp 8 Prozent vom Umsatz in Forschung und Entwicklung investiert.