Für die umfangreiche Orts-Chronik zeichnet Stadtarchivarin Petra Binder verantwortlich. 400 Exemplare sollen von dem 300 Seiten starken Werk gedruckt werden - und jedes Buch wird wohl auch noch kommende Generationen an die große Feier erinnern. Binder hat dafür die 1928 von Lehrer Richard Meny geschriebene "Geschichte des Dorfes Richen" ergänzt, deutlich erweitert und an einigen Stellen auch korrigiert. Und auch kulinarisch gibt’s zum Jubiläum etwas Außergewöhnliches: Die Eppinger Keksmanufaktur "Freaky Cookies" steuert für die als "Speckfresser" geuzten Richener eine spezielle Keks-Kreation bei - ohne Most, aber mit viel Speck. (guz)