Die katholische Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk am Neckargemünder Marktplatz wurde zwischen 1894 und 1896 als dreischiffige Hallenkirche aus Buntsandstein im neuromanischen Stil erbaut. Über dem Hauptportal steht eine Statue des Kirchenpatrons Johannes Nepomuk. Das Gotteshaus wurde zuletzt von 2014 bis 2016 unter Millionenaufwand saniert. Fast drei Jahre lang war die Kirche von einem Gerüst umgeben. Erneuert wurden unter anderem das Dach und die Sandsteinfassade, an der ein Pilzbefall festgestellt worden war. Bei diesen Arbeiten war es zu einer "Staubwolke" gekommen, die auch die Orgel im Innern des Gotteshauses in Mitleidenschaft zog. Die Orgel ist bereits die zweite in dem Gotteshaus. Sie wurde im Jahr 1966 zum Preis von 67.280 Mark von der Firma Weise aus Plattling angeschafft und im Laufe der Jahre immer wieder ergänzt. cm