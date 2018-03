OGL: Haushaltsplan fehlt Visionäres

Mit einem Lob an die Verwaltungsmitarbeiter, mit denen man in "Dialog" treten könne und bei denen man stets auf offene Ohren stoße, begann Thomas Hoffmann (Offene Grüne Liste/OGL) seine Stellungnahme zum Haushalt. Gleichzeitig äußerte Hoffmann jedoch, er vermisse im Haushaltsplan "das Visionäre", "etwas, worauf man sich freuen kann". So hätte er gerne mehr davon gelesen, was aus der Klimaschutzwerkstatt geworden sei. Die Vorschläge hieraus müssten sich im eigentlich Plan wiederfinden: "Bürgerbeteiligung darf keine Farce sein." Hoffmann bedauerte, dass "Bedenkenträger" den OGL-Vorschlag auf den Ausbau des Neckaruferwegs zunichtegemacht hätten, bemängelte die Sachverständigenkosten für Bebauungspläne und betonte, man wolle Wohnungsbau nicht um jeden Preis. Den neuen Flächennutzungsplan werde man daher ausgiebig diskutieren. Ebenfalls in seiner Kritik: das geplante Gewerbegebiet. Er sei skeptisch, ob das "so sein müsse". (nip)