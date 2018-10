Wahlberechtigt zur Oberbürgermeisterwahl am 5. November sind in der Großen Kreisstadt 17 227 Bürger. Premiere bei der Wahl: Erstmals dürfen nach dem neuen Kommunalwahlrecht bereits Jugendliche ab 16 Jahren an die Wahlurne gehen, ebenso in Bad Rappenau gemeldete EU-Bürger. Laut Roland Deutschmann, Leiter des städtischen Ordnungsamts, stößt die OB-Wahl in der Gesamtstadt auf reges Interesse. Bislang sind nach seinen Angaben über 1000 Briefwahlunterlagen angefordert worden. (end)