> Der Nutzwasserverband ist für die Wasserversorgung im Handschuhsheimer Feld zuständig. Die Leitungen sind zusammen rund 14 Kilometer lang, damit können 220 bis 230 Hektar bewässert werden. Das Wasser stammt aus drei Brunnen im Gewann Entensee, am Ladenburger Weg und an der Tiergartenstraße. Pro Stunde werden rund 900 Kubikmeter Wasser gefördert, im Jahr sind es bis zu 600 000 Kubikmeter. Von 2006 bis 2016 hat der Nutzwasserverband mit seinen 550 Mitgliedern eine halbe Million Euro in die Erneuerung der Leitungen gesteckt, die 1933 vom Reichsarbeitsdienst verlegt und in den 1970er Jahren ergänzt wurden. tt