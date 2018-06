Von Steffen Blatt

Heidelberg. Ob mit Tag der offenen Tür oder ohne - die Eröffnung des "Tanzhauses" auf dem Landfried-Gelände ist für die Tanzschule Nuzinger ein Meilenstein in ihrer 90-jährigen Geschichte. Fast 800 Quadratmeter Fläche hat die neue Zentrale in Bergheim, 410 davon verteilen sich auf drei Säle, die mit einem speziellen Kunststoffboden ausgestattet sind. Der ist nicht so empfindlich wie Parkett.

Seit Sommer 2017 sind die Handwerker zugange. Auch beim gestrigen Presserundgang wurde noch schwer gearbeitet, bis Sonntag wäre aber alles so weit fertig gewesen, um es den Besuchern präsentieren zu können - umso ärgerlicher ist die kurzfristige Absage des Tags der offenen Tür. Während der Umbauarbeiten bekam die Tanzschule unter anderem die Auswirkungen des allgemeinen Baubooms zu spüren. So sei es etwa vorgekommen, dass wichtige Teile erst später geliefert werden konnten, einmal sei ein Hersteller wegen eines Großauftrags sogar ganz abgesprungen, berichtet Nuzinger-Geschäftsführer Ingo Schneckenberger. Das führte natürlich zu Verzögerungen. Komplett fertig ist das Restaurant "Cottage", das auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Nuzinger investiert in den neuen Standort rund 600.000 Euro, zusammen mit dem Vermieter Landfried Immobilien fließen knapp über eine Million Euro in das Projekt.

"Hier können wir auch unsere eigenen Veranstaltungen ganz anders präsentieren", sagt Schneckenberger. Parkplatzprobleme wie im ehemaligen Stammhaus in der Endemannstraße in der Weststadt gehören nun der Vergangenheit an. Auch mit Bus und Bahn ist das "Tanzhaus" optimal angebunden. Alle Nuzinger-Standorte in Heidelberg, Schriesheim und Neckargemünd sind auch für private Feiern und Firmenveranstaltungen buchbar. Seit 2017 gibt es mit der Nuzinger Events GmbH eine eigene Firma, die sich um Catering und Barbetrieb der Tanzschule kümmert. Und die hat schon das nächste Projekt auf dem Zettel. Denn in den Räumen der "Nachtschicht" in der Nachbarschaft wird ein Gastro-Betrieb mit Veranstaltungsraum entstehen.