Der US-amerikanisch-deutsche Prähistorische Archäologe Nicholas John Conard (Jahrgang 1961) ist Professor an der Universität Tübingen und Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Hier gehört er zur Leitung der Forschungsstelle "The role of culture in early expansions of humans". Sie erforscht, wie sich die Gattung Homo von Afrika aus in den letzten zwei Millionen Jahren in Wanderungswellen nach Asien und Europa ausbreitete.

Diese Forschungen finden sich auch im vorgestellten Buch. Dort trifft man zudem auf den berühmten Unterkiefer von Mauer bei Heidelberg, der von einer älteren Menschenart herstammt als die frühen Künstler. Der Unterkiefer ist bereits 600.000 Jahre alt - er gab einer Gruppe von Urmenschen den Namen Homo heidelbergensis. Mit diesem spektakulären regionalen Fund befasste sich auch die Heidelberger Aka-demie intensiv.

Wahrscheinlich wanderten die Men-schen in mehreren Wellen aus Afrika aus. Dies begann vor 1,5 Millionen Jahren, vor mehr als einer Million Jahren erreichten sie Europa. Vor 100.000 Jahren kam es zu weiteren Auswanderungswellen aus Afrika, mit denen vor rund 43.000 Jahren frühe Vertreter des Homo sapiens nach Europa gelangten.