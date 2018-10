Auf Leiblein folgt Modrow

Sie übernimmt das Studierendenwerk in einer schwierigen Phase, ist seit langer Zeit die erste Geschäftsführerin, die von außerhalb kommt - und trotzdem nimmt Tanja Modrow die Herausforderung gerne an: "Auf die neue Aufgabe mit den facettenreichen Leistungsspektren des Studierendenwerks freue ich mich sehr. Gern möchte ich seinen gemeinnützigen Charakter bewahren und es innovativ gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterführen", so die studierte Betriebswirtin. Modrow, die das Amt von Ulrike Leiblein übernimmt, kommt aus Hamburg und war in den vergangenen fünf Jahren Geschäftsführerin der Evangelischen Stadtkirche Pforzheim. (dns)