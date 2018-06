> Neckarsteinach und ein Wechsel des Bundeslandes - dieses Thema schlug im Herbst 2014 hohe Wellen. Bürgermeister Herold Pfeifer hatte damals in einer Sitzung der Stadtverordnetenversammlung offen mit einem Wechsel von Hessen nach Baden-Württemberg geliebäugelt. Viele dachten zunächst an einen Scherz, doch er meinte es ernst. Hintergrund war die schlechte finanzielle Ausstattung der Kommunen durch das Land Hessen. Die finanzielle Lage der Stadt hatte sich damals weiter zugespitzt. Die Grundsteuer musste drastisch erhöht werden, um das jährliche Defizit von rund 700 000 Euro zu reduzieren. Aber nicht nur deshalb prüfte die Stadt damals, wie ein Wechsel des Bundeslandes möglich ist. Denn die Verbindungen nach Baden-Württemberg sind allein schon durch die Lage - Neckarsteinach liegt im südlichsten Zipfel Hessens und ist "umzingelt" von Baden - vielfältig. So gelten zum Beispiel an der Schule die baden-württembergischen Ferienzeiten. Viele Einwohner fühlen sich zudem nicht als Hessen. Doch die Landesregierung erteilte den Wechselplänen eine Absage. Gut fand die Idee jedoch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann: "Wir fühlen uns im höchsten Maße geehrt." cm