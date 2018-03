> Der Verein "Neckarorte" verfolgt unter dem Motto "Stadt an den Fluss" das Ziel, das Neckarufer in Heidelberg besser erlebbar zu machen. Als Projekt der Architektenkammer Heidelberg im Jahr 2016 gestartet, ist die Initiative seit fast genau einem Jahr ein richtiger Verein, in dem neben Architekten und Landschaftsplanern auch viele Künstler, Fotografen und Designer aktiv sind. Die Mitglieder setzen sich dafür ein, das Erlebnis am Fluss in allen Heidelberger Neckarufer-Stadtteilen zu verbessern. Bislang konnten so Uferbereiche in der Altstadt, in Bergheim, Schlierbach und Wieblingen besser für die Öffentlichkeit erschlossen werden.