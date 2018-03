Hintergrund Namensliste

Walldorf. (rö) Über 100 Walldorfer Sportler wurden am Freitagabend beim städtischen Ehrungsabend in der Astoria-Halle für ihre Leistungen mit Medaillen ausgezeichnet. Neben den "Sportlern", "Talenten" und "Mannschaften des Jahres" waren dies:

Behindertensportverein Walldorf Abteilung Kegeln:

Steffen Karl (1. Platz Badische Meisterschaft, Einzel; 2. Platz Deutsche Meisterschaft, Einzel; 2. Platz Badische Meisterschaft, Mannschaft); Bernd Nonnenmacher (1. Platz Badische Meisterschaft, Einzel).

Badischer Vergleichskampf der Geistig- bzw. Mehrfachbehinderten:

Julia Ganzer (1. Platz Badische Meisterschaft, Einzel; 4. Platz Deutsche Meisterschaft, Einzel; 1. Platz Badische Meisterschaft, Mannschaft); Karlheinz Baier (5. Platz Deutsche Meisterschaft, Einzel); 1. Platz Badische Meisterschaft, Einzel; 1. Platz Badische Meisterschaft, Mannschaft; 2. Platz Badische Meisterschaft, Mannschaft); Jonas Brede (7. Platz Deutsche Meisterschaft, Einzel; 1. Platz Badische Meisterschaft, Einzel; 1. Platz Badische Meisterschaft, Mannschaft); Florian Schuhmacher (1. Platz Badische Meisterschaft, Mannschaft); Elias Sickmüller (1. Platz Badische Meisterschaft, Mannschaft); Markus Sebesta (1. Platz Badische Meisterschaft, Mannschaft); Dominik Hauser (1. Platz Badische Meisterschaft, Mannschaft).

Abteilung Leichtathletik:

Heinz Meyer (1. Platz Deutsche Meisterschaft, Kugelstoßen; 1. Platz Deutsche Meisterschaft, Diskus; 1. Platz Deutsche Meisterschaft, Standweitsprung; 1. Platz Deutsche Meisterschaft, Speerwurf).

Abteilung Tischtennis:

David Korn (1. Platz Badische Meisterschaft, Doppel Team Baden; 3. Platz Deutsche Meisterschaft, Doppel Team Baden; 1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft, Einzel; 1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft, Doppel; 1. Platz Deutsche Meisterschaft, Doppel). Torsten Schwinn (1. Platz Badische Meisterschaft, Doppel Team Baden; 3. Platz Deutsche Meisterschaft, Doppel Team Baden; 1. Platz Badische Meisterschaft, Einzel; 1. Platz Badische Meisterschaft, Doppel; 1. Platz Deutsche Meisterschaft, Einzel; 1. Platz Deutsche Meisterschaft, Doppel); Norman O’Neal (1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft, Einzel); Gerd Werner (1. Platz Deutsche Meisterschaft, Einzel); Andreas Jansen (2. Platz Deutsche Meisterschaft, Einzel; 3. Platz Deutsche Meisterschaft, Doppel); Harry Bletsch (3. Platz Deutsche Meisterschaft, Doppel).

Restless Boots Walldorf

Rose Crescentini, Petra Egles, Barbara Witt, Beate Gadow, Karin Zweier, Erika Groza, Ursula Heinzmann, Christine Jung, Anke Löhrke, Priska Gutmann, Anette Speckert (1. Platz Deutsche Meisterschaft im Country- und Westerntanz; 1. Platz Deutsche Meisterschaft in der Kategorie "Team Newcomer-Formation"); Ulrike Sommer (1. Platz Deutsche Meisterschaft im Country- und Westerntanz; 3. Platz Weltmeisterschaft im Country- und Westerntanz).

Tischtennisgemeinschaft Walldorf

Manuela Hubrig (1. Platz Badische Meisterschaft Ü60 Seniorinnen, Mannschaft; 1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Ü60 Seniorinnen, Mannschaft; 2. Platz Badische Meisterschaft Ü60 Seniorinnen, Einzel; 2. Platz Badische Meisterschaft Ü60 Seniorinnen, Doppel; 2. Platz Badische Meisterschaft Ü60 Seniorinnen, Mixed; 3. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Ü60 Seniorinnen, Einzel; 3. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Ü60 Seniorinnen, Doppel; 2. Platz Badische Rangliste der Ü60 Seniorinnen); Heike Pelikan (1. Platz Badische Meisterschaft Ü60 Seniorinnen, Mannschaft; 1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Ü60 Seniorinnen, Mannschaft; 2. Platz Badische Meisterschaft Ü60 Seniorinnen, Doppel); Josef Rein (3. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Ü70 Senioren, Doppel; 1. Platz Badische Meisterschaft Ü70 Senioren, Einzel; 2. Platz Badische Meisterschaft Ü70, Doppel; 2. Platz Badische Meisterschaft Ü70, Mixed; 2. Platz Badische Rangliste Ü70 Senioren).

Motor-Sport-Club Walldorf

Lucca Zimmermann (1. Platz Südwest Cup Moto Cross Klasse MX2; 4. Platz Clubmeisterschaft Moto Cross Klasse Open); Fabian Kohnert (1. Platz ACV National Klasse DD2 Masters); Damon Goldschmidt (1. Platz ADAC Nordbaden Amateur Cup Klasse Open; 1. Platz Clubmeisterschaft Moto Cross Klasse Open).

Schützenverein Walldorf

André Link (1. Platz Deutsche Meisterschaft KK 50m Zielfernrohr; 3. Platz Landesmeisterschaft KK 50m Zielfernrohr; 3. Platz Kreismeisterschaft KK 50m Zielfernrohr); Nils Strubel (1. Platz Deutsche Meisterschaft 25m Pistole; 3. Platz Deutsche Meisterschaft Mehrschüssige Luftpistole; 3. Platz Deutsche Meisterschaft 25m Pistole, Mannschaft; 1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole; 1. Platz Landesmeisterschaft 25m Pistole; 1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole, Mannschaft; 1. Platz Landesmeisterschaft 25m Pistole, Mannschaft; 2. Platz Landesmeisterschaft Mehrschüssige Luftpistole; 3. Platz Landesmeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole; 1. Platz Kreismeisterschaft Mehrschüssige Luftpistole; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole); Kai Werschbizki (3. Platz Deutsche Meisterschaft 25m Pistole, Mannschaft; 1. Platz Landesmeisterschaft 25m Pistole, Mannschaft; 2. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole, Mannschaft; 3. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole); Jannik Zöller (3. Platz Deutsche Meisterschaft 25m Pistole, Mannschaft; 1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole, Mannschaft; 1. Platz Landesmeisterschaft 25m Pistole, Mannschaft; 2. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole; 2. Platz Landesmeisterschaft 25m Pistole; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole; 2. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole, Mannschaft); Tobias Baust (1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m; 1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix; 1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m; 1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m, Mannschaft; 1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix, Mannschaft; 1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m, Mannschaft; 1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix, Mannschaft; 2. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix; 1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m; 1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix; 1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m; 1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix); Laura-Ann Becker (1. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr, Mannschaft; 3. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr); Stefanie Friedrich (1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole; 3. Platz Landesmeisterschaft 25m Pistole; 3. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole; 3. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole); Konstantin Günther (1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole, Mannschaft; 1. Platz Landesmeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole, Mannschaft; 2. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole; 3. Platz Landesmeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Standardpistole; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Standardpistole, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft 50m Pistole; 2. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole; 3. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole, Mannschaft; Marcel Jung (1. Platz Landesmeisterschaft Mehrschüssige Luftpistole; 1. Platz Kreismeisterschaft Mehrschüssige Luftpistole); Andre Lützner (1. Platz Landesmeisterschaft 50m Pistole; 2. Platz Landesmeisterschaft 50m Pistole, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft 50m Pistole; 1. Platz Kreismeisterschaft 50m Pistole, Mannschaft); Rolf Mohr (1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole Aufgelegt; 2. Platz Landesmeisterschaft 25m Pistole Aufgelegt; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole Aufgelegt; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole Aufgelegt; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole Aufgelegt, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole Aufgelegt, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr Aufgelegt); Andrej Peters (1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m, Mannschaft; 1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix, Mannschaft; 2. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m; 3. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m; 3. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix; 1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m; 1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix; 1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m; 3. Platz Kreismeisterschaft Pistole 9mm, Mannschaft); Karsten Quintel (1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole); Frank Reimer (1. Platz Landesmeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole, Mannschaft; 2. Platz Landesmeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole; 2. Platz Landesmeisterschaft 50m Pistole, Mannschaft; 3. Platz Landesmeisterschaft 50m Pistole; 3. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft 50m Pistole; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Standardpistole; 1. Platz Kreismeisterschaft 50m Pistole, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Standardpistole, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole; 3. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole; 3. Platz Kreismeisterschaft Pistole 9mm; 3. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole, Mannschaft; 3. Platz Kreismeisterschaft Pistole 9mm, Mannschaft); Patrick Schell (1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m, Mannschaft; 1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix, Mannschaft; 1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m, Mannschaft; 1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix, Mannschaft; 2. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m; 2. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix; 3. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m; 1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m; 2. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix; 2. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m; 3. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix); Peter Scherz (1. Platz Landesmeisterschaft Zimmerstutzen; 2. Platz Landesmeisterschaft KK10m Zielfernrohr Aufgelegt; 2. Platz Landesmeisterschaft Zimmerstutzen, Mannschaft; 3. Platz Landesmeisterschaft KK 3x40, Mannschaft; 3. Platz Landesmeisterschaft KK 50m Aufgelegt; 3. Platz Landesmeisterschaft KK 50m Zielfernrohr Aufgelegt; 1. Platz Kreismeisterschaft KK100m Zielfernrohr Aufgelegt; 1. Platz Kreismeisterschaft Zimmerstutzen, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft KK 3x40, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft KK50m Aufgelegt; 2. Platz Kreismeisterschaft KK50m Zielfernrohr Aufgelegt; 3. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr Aufgelegt); Karina Schneider (1. Platz Landesmeisterschaft KK50m Zielfernrohr; 1. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr, Mannschaft; 2. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr; 2. Platz Kreismeisterschaft KK 50m Zielfernrohr); Oliver Six (1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole; 2. Platz Kreismeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole, Mannschaft; 3. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole); Michael Stricker (1. Platz Landesmeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole, Mannschaft; 3. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole, Mannschaft; 3. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole, Mannschaft); Ursula Tillner (1. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr); Pia Wallitzer (1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole, Mannschaft; 2. Platz Landesmeisterschaft 25m Pistole, Mannschaft; 2. Platz Landesmeisterschaft Mehrschüssige Luftpistole; 3. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole; 3. Platz Landesmeisterschaft 25m Pistole; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Mehrschüssige Luftpistole; 2. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole; 3. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole); Peter Walter (1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m; 1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix; 1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m, Mannschaft; 1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m; 1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix; 1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix, Mannschaft); Patrick Berkefeld (2. Platz Landesmeisterschaft 50m Pistole, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft 50m Pistole, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft 50m Pistole); Franz Berlinghof (2. Platz Landesmeisterschaft Zimmerstutzen, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Zimmerstutzen, Mannschaft; 3. Platz Kreismeisterschaft Zimmerstutzen); Peter Gehrlein (2. Platz Landesmeisterschaft KK 50m Zielfernrohr; 1. Platz Kreismeisterschaft KK 50m Zielfernrohr); Pascal Gruber (2. Platz Landesmeisterschaft 50m Pistole, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft 50m Pistole, Mannschaft; 3. Platz Kreismeisterschaft 50m Pistole); Heinz Haag (2. Platz Landesmeisterschaft KK50m Zielfernrohr Aufgelegt; 3. Platz Landesmeisterschaft KK 100m Zielfernrohr Aufgelegt; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr Aufgelegt; 1. Platz Kreismeisterschaft KK 100m Aufgelegt; 1. Platz Kreismeisterschaft KK 50m Aufgelegt; 1. Platz Kreismeisterschaft KK 50m Zielfernrohr Aufgelegt; 1. Platz Kreismeisterschaft KK 100m Zielfernrohr Aufgelegt; 3. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole Aufgelegt); Thomas Heuschober (2. Platz Landesmeisterschaft KK Liegend, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft KK Liegend); Nicolas Keller (2. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole, Mannschaft; 3. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole; 3. Platz Kreismeisterschaft Mehrschüssige Luftpistole; 3. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole, Mannschaft); Walter Pfeil (2. Platz Landesmeisterschaft KK Liegend; 1. Platz Kreismeisterschaft KK Liegend); Nico Scherz (2. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr; 2. Platz Landesmeisterschaft KK Liegend; 3. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft KK Liegend; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft KK 3x20; 1. Platz Kreismeisterschaft KK Liegend; 2. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr; 2. Platz Kreismeisterschaft KK 3x20);

Motria Schneider (2. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr; 3. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft KK 3x20; 3. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr; Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr, Mannschaft); Emely Stober (2. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole; 2. Platz Landesmeisterschaft 25m Pistole; 2. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole, Mannschaft; 2. Platz Landesmeisterschaft 25m Pistole, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole; 3. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole); Alfred Stricker (2. Platz Landesmeisterschaft 50m Pistole; 1. Platz Kreismeisterschaft 50m Pistole; 2. Platz Kreismeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole; 3. Platz Kreismeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole); Bernd Strubel (2. Platz Landesmeisterschaft 50m Pistole, Mannschaft; 3. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft 50m Pistole, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Standardpistole, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole, Mannschaft; 3. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole, Mannschaft; 3. Platz Kreismeisterschaft 50m Pistole; 3. Platz Kreismeisterschaft 25m Standardpistole; Josephine Thorn (2. Platz Landesmeisterschaft 25m Pistole, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole, Mannschaft; Michael Vogel (2. Platz Landesmeisterschaft KK Liegend; 2. Platz Landesmeisterschaft Zimmerstutzen, Mannschaft; 2. Platz Landesmeisterschaft KK Liegend, Mannschaft; 3. Platz Landesmeisterschaft KK 3x40, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Zimmerstutzen; 1. Platz Kreismeisterschaft KK 3x40; 1. Platz Kreismeisterschaft Zimmerstutzen, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft KK 3x40, Mannschaft; 3. Platz Kreismeisterschaft KK Liegend); Cora-Heidi Vonthron (2. Platz Landesmeisterschaft KK 100m; 2. Platz Landesmeisterschaft KK Liegend; 3. Platz Landesmeisterschaft KK 3x20; 3. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr, Mannschaft; 3. Platz Landesmeisterschaft KK 100m, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr; 1. Platz Kreismeisterschaft KK 3x20; 1. Platz Kreismeisterschaft KK Liegend; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft KK 100m, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft KK 3x20, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft KK Liegend, Mannschaft; 3. Platz Kreismeisterschaft KK 100m); Annette Albert-Neumayer (3. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr; 3. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr; 2. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr); Jonas Berlinghof (3. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr; 1. Platz Kreismeisterschaft KK 3x20; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft KK 3x20, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft KK Liegend, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft KK Liegend); Pirmin Ehrbar (3. Platz Landesmeisterschaft KK 3x40, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft KK 3x40, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft KK 3x40); Jennifer Engelhart (3. Platz Landesmeisterschaft KK 100m, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft KK 100m, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft KK 100m); Nina Fuchs (3. Platz Landesmeisterschaft KK 100m, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft KK 100m, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft KK Liegend); Claudia Gesell (3. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr, Mannschaft; 3. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr); Karl-Heinz Meyer (3. Platz Landesmeisterschaft 25m Pistole Aufgelegt; 1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole Aufgelegt, Mannschaft; 1. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole Aufgelegt, Mannschaft; 2. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole Aufgelegt; 2. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole Aufgelegt).

Keglervereinigung Walldorf

Karl-Heinz Hambsch, Hans Rühl, Jürgen Kögel, Dieter Heiler, Josef Fröstl, Burghard Beier (1. Platz Badische Meisterschaft Ü 60 Männer; Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft).

SG Walldorf Astoria

Abteilung Leichtathletik

Carolin Becker (1. Platz Süddeutsche Meisterschaft 4x100m Frauen; 4. Platz Süddeutsche Hallenmeisterschaft 4x200m Frauen; 6. Platz Süddeutsche Hallenmeisterschaft Dreisprung Frauen; 2. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft Dreisprung Frauen; 3. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 4x200m Frauen; 4. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft Weitsprung Frauen; 2. Platz Badische Meisterschaft Weitsprung Frauen; 2. Platz Badische Meisterschaft Dreisprung Frauen; 2. Platz Badische Meisterschaft 4x100m Frauen; 1. Platz Regio-Meisterschaft Dreisprung Frauen; 1. Platz Regio-Meisterschaft Weitsprung Frauen; 1. Platz Regio-Meisterschaft 4x100m Frauen; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft Dreisprung Frauen; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft Weitsprung Frauen; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft 4x100m Frauen); Axel Emmerich (1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 400m Hürden Männer M40; 2. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 200m Männer M40; 2. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 4x100m Männer M40/45); Tobias Fischer (2. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 4x200m Männer); Heinz Gorzitza (2. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 4x100m Männer); Dieter Heinzmann (2. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 4x100m Männer M40/45; 4. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Weitsprung Männer M55); Rolf Heinzmann (2. Platz Europameisterschaft Diskus Männer M55; 1. Platz Deutsche Meisterschaft Diskus Winterwurf Männer M55; 1. Platz Deutsche Meisterschaft Diskus Männer M55; 1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Diskus Männer M55; Teilnehmer Senioren Länderkampf Belgien-Frankreich-Deutschland); Ulrike Hormann (1. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft Weitsprung Frauen W40); Christian Kaiser (5. Platz Süddeutsche Hallenmeisterschaft 4x200m Männer; 2. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 4x200m Männer; 2. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Hochsprung männliche Jugend U20; 3. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft Hochsprung männliche Jugend U20; 5. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 110m Hürden männliche Jugend U20; 6. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 60m Hürden männliche Jugend U20; 2. Platz Badische Hallenmeisterschaft 60m Hürden männliche Jugend U20; 2. Platz Badische Meisterschaft Hochsprung männliche Jugend U20; 2. Platz Badische Hallenmeisterschaft Hochsprung männliche Jugend U20; 2. Platz Badische Hallenmeisterschaft 4x200m männliche Jugend U20; 1. Platz Regio-Meisterschaft 110m Hürden männliche Jugend U20; 1. Platz Regio-Meisterschaft Hochsprung männliche Jugend U20; 2. Platz Regio-Meisterschaft Kugelstoßen männliche Jugend U20; 1. Platz Regio-Meisterschaft 4x100m Männer; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft 110m Hürden männliche Jugend U20; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft Hochsprung männliche Jugend U20; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft Kugelstoßen männliche Jugend U20; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft 4x100m Männer); Alena Kaltenmaier (1. Platz Süddeutsche Meisterschaft 4x100m Frauen; 1. Platz Süddeutsche Meisterschaft 100m Frauen; 2. Platz Süddeutsche Hallenmeisterschaft 200m Frauen; 4. Platz Süddeutsche Hallenmeisterschaft 4x200m Frauen; 6. Platz Süddeutsche Hallenmeisterschaft 60m Frauen; 1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 200m Frauen; 2. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 100m Frauen; 2. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 4x100m Frauen; 2. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 200m Frauen; 3. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 4x200m Frauen; 4. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 60m Frauen); Tamara Kamuf (3. Platz Badische Hallenmeisterschaft 60m weibliche Jugend U20; 3. Platz Badische Hallenmeisterschaft 200m weibliche Jugend U20); Marco Keßler (5. Platz Süddeutsche Hallenmeisterschaft 4x200m Männer; 2. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 4x200m Männer; 2. Platz Badische Hallenmeisterschaft 4x200m männliche Jugend U20; 1. Platz Regio-Meisterschaft 4x100m Männer; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft 4x100m Männer); Thomas Keßler (1. Platz Deutsche Hallenmeisterschaft 60m Männer M45; 1. Platz Deutsche Hallenmeisterschaft 200m Männer M45; 1. Platz Deutsche Meisterschaft 100m Männer M45; 1. Platz Deutsche Meisterschaft 200m Männer M45; 5. Platz Süddeutsche Hallenmeisterschaft 4x200m Männer; 1. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 60m Männer M45; 1. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 200m Männer M45; 1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 100m M45; 1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 200m M45; 1. Platz Regio-Meisterschaft 4x100m Männer; 3. Platz Regio-Meisterschaft 100m Männer; 3. Platz Regio-Meisterschaft 200m Männer; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft 100m Männer; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft 200m Männer; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft 4x100m Männer); Luca Klevenz (5. Platz Süddeutsche Hallenmeisterschaft 4x200m Männer; 2. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 4x200m Männer; 2. Platz Badische Hallenmeisterschaft 4x200m männliche Jugend U20; 3. Platz Badische Meisterschaft 100m männliche Jugend U20; 3. Platz Badische Meisterschaft 200m männliche Jugend U20; 1. Platz Regio-Meisterschaft 4x100m Männer; 2. Platz Regio-Meisterschaft 100m männliche Jugend U20; 2. Platz Regio-Meisterschaft 200m männliche Jugend U20; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft 4x100m Männer; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft 100m männliche Jugend U20; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft 200m männliche Jugend U20); Chiara Krämer (2. Platz Badische Meisterschaft 4x100m Frauen; 1. Platz Regio-Meisterschaft 4x100m Frauen; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft 4x100m Frauen); Sarah Krämer (1. Platz Süddeutsche Meisterschaft 4x100m Frauen; 4. Platz Süddeutsche Hallenmeisterschaft 4x200m Frauen; 2. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 4x100m Frauen; 2. Platz Badische Meisterschaft 4x100m Frauen; 1. Platz Regio-Meisterschaft 4x100m Frauen; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft 4x100m Frauen); Udo Laub (1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Speerwerfen Männer M55; 3. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Kugelstoßen Männer M55; 5. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Diskus Männer M55); Uwe Luszick-Gahlen (5. Platz Süddeutsche Meisterschaft Dreikampf Männer M60; 3. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft Weitsprung Männer M60; 5. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Kugelstoßen Männer M60; 5. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Diskus Männer M60; 6. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft Kugelstoßen Männer M60); Christina Luxemburger (4. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Siebenkampf Frauen; 3. Platz Badische Meisterschaft Hochsprung Frauen; 1. Platz Regio-Meisterschaft 100m Hürden Frauen; 1. Platz Regio-Meisterschaft Speerwerfen Frauen; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft 100m Hürden Frauen; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft Speerwerfen Frauen); Christine Müller (1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 80m Hürden Frauen W40; 1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Weitsprung Frauen W40; 1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 100m Frauen W40; 2. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 60m Frauen W40; 2. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 200m Frauen W40); Gabi Müller (3. Platz Süddeutsche Meisterschaft Dreikampf Frauen W60; 3. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Weitsprung Frauen W60; 4. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 100m Frauen W60); Birgit Pfisterer (1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 1.500m Frauen W30; 1. Platz Regio-Meisterschaft 1.500m Frauen; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft 1.500m Frauen); Sophie Schmiedeberg (1. Platz Süddeutsche Meisterschaft 4x100m Frauen; 2. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 4x100m Frauen; 3. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 4x200m Frauen; 5. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 60m Hürden weibliche Jugend U20; 2. Platz Badische Meisterschaft 4x100m Frauen; 3. Platz Badische Hallenmeisterschaft 60m Hürde weibliche Jugend U20; 3. Platz Badische Meisterschaft 100m weibliche Jugend U20; 3. Platz Badische Meisterschaft 200m weibliche Jugend U20; 1. Platz Regio-Meisterschaft 100m weibliche Jugend U20; 1. Platz Regio-Meisterschaft 200m weibliche Jugend U20; 1. Platz Regio-Meisterschaft 4x100m Frauen; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft 4x100m Frauen; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft 100m weibliche Jugend U20; 1. Platz R-N-K-Meisterschaft weibliche Jugend U20); Verena Schuster (2. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Hochsprung Frauen; 1. Platz Badische Meisterschaft Hochsprung Frauen); Christine Spiry (2. Platz Deutsche Meisterschaft 400m Frauen W35; 7. Platz Deutsche Meisterschaft 100m Frauen W35; 1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 400m Frauen W35; 2. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 60m Frauen W35); Franziska Wachtel (4. Platz Süddeutsche Hallenmeisterschaft 4x200m Frauen; 2. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 4x100m Frauen; 3. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 4x200m Frauen); Bertram Wagenblatt (5. Platz Süddeutsche Meisterschaft Fünfkampf Männer M55; 2. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 4x100m Männer M40/45; 6. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft Weitsprung Männer M55; 6. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 200m M55; 6. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Weitsprung Männer M55).

Abteilung Turnen

Jana Wittmer, Paula Meier, Ann-Christin Wessendorf, Alexandra Philipp, Eva Gröne, Line David sowie die Trainerinnen Sonja Lamadé, Uschi Lamadé, Paloma Krämer (Staffelsieger Staffel II Bezirksklasse Baden; Qualifikation zum Badischen Finale, Badischer Vizemeister der Bezirksklasse, Aufsteiger in die Badische Bezirksliga); Paloma Krämer (2. Platz Badische Meisterschaft im Kür-Vierkampf, Einzel; 4. Platz beim Deutschlandpokal, Einzel; 2. Platz Baden-Cup am Boden, Balken und Barren; 5. Platz Deutschland-Cup am Boden; Mannschaftswettkampf Oberliga, Hinrunde, 1. Platz bei der Einzelwertung aller Hinrunden-Wettkämpfe; Rückrunde, 3. Platz bei der Einzelbewertung im Vierkampf, 1. Platz am Sprung, 4. Platz am Barren, 3. Platz am Boden; Relegationswettkampf, 1. Platz, Mannschaft, 1. Platz im Kür-Vierkampf, Einzel, 1. Platz am Sprung, 1. Platz am Stufenbarren, 1. Platz am Schwebebalken, 2. Platz am Boden).

Schachverein Walldorf

Adrian Gschnitzer (2. Platz Badische Jugendeinzelmeisterschaft U18; 1. Platz Baden-Württembergische Blitzeinzelmeisterschaft U18; 4. Platz Badische Blitzeinzelmeisterschaft; 3. Platz Badische Einzelmeisterschaft; 6. Platz Deutsche Schnelleinzelmeisterschaft); Cora Hartmann (4. Platz Deutsche Jugendmannschaftsmeisterschaft U16; 1. Platz Badische Jugendeinzelmeisterschaft weibliche Jugend U20; 2. Platz Baden-Württembergische Blitzeinzelmeisterschaft weibliche Jugend U16).

TSG Wiesloch

Marcus Schmidt (2. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Herren 35, Mitteldistanz, im Orientierungslauf; 2. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Herren 35, Langdistanz, im Orientierungslauf).