Das Nahversorgungsgutachten des Büros von Donato Acocella aus dem Jahr 2012 ist Grundlage für das städtische Nahversorgungskonzept. Darin werden konkrete Handlungsvorschläge unterbreitet, die das Ziel haben, die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. Dem Netto-Markt am Kranichweg wird vom Gutachten wegen seiner zentralen Lage innerhalb des Pfaffengrundes mit seinen knapp 8000 Einwohnern eine wichtige Nahversorgungsfunktion zugeschrieben. Zumal das Kaufland an der Eppelheimer Straße nur für einen Teil der Bewohner gut zu erreichen ist. Allerdings wurde der Netto-Markt als "latent gefährdet" eingestuft, weil die Verkaufsfläche mit nur 250 Quadratmetern zu gering sei. Um wirtschaftlich arbeiten zu können, seien mindestens 800 Quadratmeter notwendig.

Bei einer Schließung würde laut Gutachten eine "erhebliche Nahversorgungslücke" vor allem für die ältere Bevölkerung entstehen. Deshalb, so das Gutachten, sei für den zentralen Bereich am Kranichweg ein hoher Handlungsbedarf zu konstatieren. "Der bestehende Standort wäre schon geschlossen, wenn es kein Nachfolgeprojekt in der Planung gäbe", erklärte der damalige Wirtschaftsförderer Ulrich Jonas im Jahr 2013. Die Sorge im Pfaffengrund, der Netto-Neubau wäre durch einen aktuell geplanten Markt in Eppelheim in Gefahr, entkräftet Mehmet Önal, Gebietsleiter Expansion bei Netto: "Wir haben uns das Grundstück in Eppelheim schon 2013 gesichert, in Heidelberg erst 2016." Man wolle beide Märkte parallel betreiben. tt