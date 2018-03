Kleinere Einsätze der Polizei bei Lohrbacher Nachtumzug

Lohrbach. (pol/rnz) Zwei kleinere Schlägereien, zwei problembehaftete Alkoholisierte und eine renitente Jugendliche vermeldete gestern die Polizei von der Fastnachtsveranstaltung in Lohrbach am Montagabend. Nach Angaben der Polizei hatten Sanitäter kurz nach Mitternacht Probleme mit einer alkoholisierten jungen Frau. Sie musste wegen exzessiven Alkoholkonsums in ein Krankenhaus gebracht werden. Jedoch wehrte sich die junge Frau gegen diese Maßnahme, sodass die Beamten den Transport begleiten mussten.

Gegen 0.15 Uhr kam es zu einer Schlägerei zwischen zwei jungen Männern. Wie das Polizeipräsidium in Heilbronn mitteilte, eskalierte ein Streit zwischen den beiden Männern nach einer mutmaßlichen Beleidigung. In der Folge flogen die Fäuste. Zudem verhielt sich eine alkoholisierte Jugendliche aggressiv und streitsüchtig in der Halle, sodass sie vom Sicherheitsdienst aus der Halle und vom Gelände verwiesen wurde. Allerdings wollte sie es nicht verlassen, weshalb die Polizisten ihren Vater verständigten, der das Mädchen abholte.

Gegen drei Uhr morgens schaukelten sich laut Polizeiangaben verbale Streitigkeiten hoch, sodass es anschließend zu blutigen Nasen kam.