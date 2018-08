> Multiple Sklerose (MS) ist eine in Schüben verlaufende, chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die meist im frühen Erwachsenenalter beginnt. Die Nerven können dabei nach und nach immer weniger Impulse weiterleiten, so dass vom Gehirn gesendete Signale auf dem Weg durch die Nervenbahnen verloren gehen können. Häufig geht die Krankheit mit Sehstörungen einher, ebenso mit Koordinationsstörungen sowie Muskelschwäche. Die Mehrzahl der Patienten bleibt aber auch viele Jahre nach Beginn der Erkrankung noch gehfähig. Die genauen Ursachen sind bis heute nicht geklärt; MS ist nicht heilbar. Sie ist auch als "Krankheit mit 1000 Gesichtern" bekannt, da sie von Patient zu Patient unterschiedlich verläuft. In Deutschland leben rund 200 000 MS-Erkrankte.