Martin Münch wurde 1961 in Frankfurt geboren und begann früh mit dem Komponieren. Das Klavierwerk Alexander Skrjabins prägte Münchs musikalische Intention als Interpret und Komponist.

Münch studierte in Mainz, bevor er zu Wolfgang Rihm nach Karlsruhe ging und sich Mitte der 1980er Jahre in Heidelberg niederließ. Hier gründete er die Jahrhundertwende-Gesellschaft, die Heidelberger Klavierwoche, das Künstlerforum piano international und veranstaltet bis heute das Neckar-Musikfestival. Er gründete auch ein Klavierfestival in Florenz.

Münchs kompositorisches Schaffen umfasst ca. 60 Opusnummern, hauptsächlich Instrumentalmusik für oder mit Klavier, auch in größeren Besetzungen. Stilistisch orientiert sich Münch an der spätromantischen Tradition und ist der Musik-Avantgarde abgeneigt. Als Konzertpianist spielt er meist in Europa und Südamerika. Er führt dabei auch immer wieder eigene Werke auf.

Bereits vor den Ereignissen des 11. September 2001 setzte sich Münch im Selbststudium intensiv mit dem Islam auseinander. Münch ist Vorsitzender des "Bundes für Geistesfreiheit Rhein-Neckar". 2016 übersiedelte er nach Montevideo (Uruguay). MR.