Was gehört in welche Tonne?

> In die Restmülltonne gehören alle Abfälle, die nicht weiterverwertet werden können, wie beispielsweise Asche von Kohle- und Ölöfen, Backpapier, Drahtstücke (kunststoffummantelt), Farbbänder, Feinstrumpfhosen, Flachglas (Fensterscheiben und Spiegelglas), Glasscherben, Glühbirnen, Gummihandschuhe, Halogenlampen, Hundekot, Hygieneartikel, Isolierstyropor, Kerzenwachs, Kehricht, Keramik, Musik-, Tonband- und Videokassetten, Porzellan, Schnur, Spülschwämme und -tücher, Staubsaugerbeutel, Watte, Windeln, Zahnbürsten und Zigarettenreste.

> In die Bioenergietonne gehören alle biologisch abbaubaren und organischen Abfälle wie beispielsweise kleine Äste, Blumen, Blumenerde, Eierschalen, Essensreste, Fallobst, Fruchtschalen, Gartenabfälle, Gemüsereste, Gras, Kaffeefilter mit -satz, Laub, Nussschalen, Obstreste, Papierhandtücher, -servietten und -taschentücher, Rasenschnitt, Tee mit Filterpapier, Zimmerpflanzenreste, Zweige. Tipp: Lebensmittelreste kann man in Zeitungspapier einwickeln. Zeitungspapier ist kompostierbar und deshalb als Strukturmaterial im Biomüll bestens geeignet. Es saugt die Feuchtigkeit des Biomülls auf und verhindert dadurch Geruch. Hinweis:

Auf keinen Fall darf man Kunststofftüten - auch nicht kompostierbare Tüten aus Kunststoff - für die Sammlung der Bioabfälle verwenden. Kunststoff ist nicht kompostierbar und verhindert den Rotteprozess.

> In die Grüne Tonne plus gehören alle Verpackungen (häufig mit dem Grünen Punkt gekennzeichnet) und sonstige verwertbare Gegenstände aus Kunststoff, Metall oder Papier wie beispielsweise Papier: Zeitschriften, Zeitungen, Kataloge, Kartonagen, Illustrierte, Papiertüten, Schachteln, Wellpappe, Verpackungen: Getränkedosen, Folien und Foliensäcke, Milch- und Saftkartons, Joghurt-, Quark- und Sahnebecher, Blumentöpfe aus Kunststoff, Cremedosen und -Tuben, Eimer und Dosen (leer), Tuben, Verschlüsse und Deckel für Glasflaschen, Styroporchips, Tragetaschen, Wasch- und Putzmittelbehälter. Metall: Alufolie, Nägel, Schrauben, Armaturen, Spraydosen (leer), Metalltöpfe, Pfannen. Kunststoffteile: Plastikschüsseln, Kinderspielzeug, Einweggeschirr und -besteck. Tipp: Verpackungen (beispielsweise Joghurtbecher) müssen nicht ausgespült werden - restentleert beziehungsweise löffelrein genügt. Hinweis: Bitte die Gegenstände lose und nicht in Tüten verpackt in die Tonne werfen, damit die Abfälle besser sortiert und dem jeweiligen Material zugeordnet werden können. RNZ