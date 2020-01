Heidelbergs Coach Branislav Ignjatovic war nach zuletzt vier Niederlagen in Serie sehr erleichtert und lobte vor allem Topscorer Nixon sowie Flügelspieler Adam Eberhard, der endlich sein Leistungsvermögen zeigen konnte. Fotos: vaf

> Ralph Junge, Falcons-Coach: "Heute war ein Tag, an dem du einfach nichts triffst. Das kann auswärts mal passieren. Heidelberg war die physischere Mannschaft, die strukturierter gespielt hat. Wir hatten 22 Ballverluste, so kannst du nicht gewinnen."

> Branislav Ignjatovic, Academics-Trainer: "Vier Niederlagen in Folge hatte ich auch noch nie erlebt, das wünscht man sich als Trainer nicht. Daher war das ein ganz wichtiger Sieg heute. In erster Linie freue ich mich heute für die Mannschaft und die Fans. Und solch eine Leistungsexplosion von Zamal (Nixon) musst du auch als Trainer erst einmal erklären können. Adam (Eberhard) ist ein toller Junge und ich hatte fast Mitleid mit ihm im tagtäglichen Training, weil er zuletzt in den Spielen immer verkrampft ist. Ich hoffe, er kann sich nach dieser Leistung heute stabilisieren."

> Albert Kuppe, Ex-Kapitän der MLP Academics: "Natürlich haben viele vor der Runde erwartet, dass Heidelberg wieder ganz oben mitspielt. Aber in der Pro A ist das nie ein Selbstläufer, da verlierst du schnell mal ein, zwei Spiele. Aber die Saison ist noch lang und ich bin mir sicher, dass die Academcis am Ende wieder unter die Top vier kommen und eine gute Rolle in den Playoffs spielen werden." nb