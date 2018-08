Die Sanierungspläne der GBG: Im sozialen Brennpunkt Schönau hat die GBG Großes vor. Zur städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme Schönau-Nordwest zählen fünf verschiedene Maßnahmen: Die Sanierung und Modernisierung des Wohnungsbaubestandes der GBG umfasst 1743 Wohneinheiten. Die Gesamtkosten belaufen sich hier auf 125,3 Millionen Euro, davon trägt die Stadt 43,8 Millionen Euro. Hinzu kommt die Mieterumsetzung während der Bauphasen.

"Unsere Wohnungen sollen zukunftsfähig sein", begründet Geschäftsführer Karl-Heinz Frings die Investition in die Sanierung der Häuser, von denen viele über 50 Jahre alt sind. Auch im Feudenheimer Adolf-Damaschke-Ring sollen 1000 Einheiten saniert werden. "Ziel ist es, dass die Menschen möglichst lange in ihren Wohnungen bleiben können", so Frings. Andere Ziele: ein breites Wohnungsangebot schaffen, die Mischung aus Eigentümern und Mietern und die Verbesserung des Wohnumfeldes

Ein aktuelles Großprojekt für die GBG ist das Technische Rathaus, das sie im Glücksteinquartier für die Stadt Mannheim baut. Die Kosten dafür betragen 93 Millionen Euro, die GBG wird das Gebäude danach an die Stadt vermieten für rund 3,6 Millionen Euro pro Jahr. "Jedes Projekt wird für sich selbst finanziert und muss sich rechnen", sagt Frings weiter. Zurzeit besitzt das Unternehmen 18.800 Wohnungen. gol