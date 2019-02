> Seit 1978 bringt die Hilfsorganisation "Mercy Ships" medizinische Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit in Entwicklungsländer. Die Länder, in denen "Mercy Ships" tätig ist, zählen laut dem Human Development Index der Vereinten Nationen zu den ärmsten der Welt. Seit mehreren Jahren ist die Organisation nur noch in Afrika südlich der Sahara im Einsatz, weil sich dort viele dieser Länder befinden.