Kontroverse Diskussion über "Interkommunale Zusammenarbeit"

In der Diskussion über das Thema "weitere "Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit" signalisierte Bürgermeister Eric Grabenbauer im Namen Wiesenbachs Zustimmung für die Beauftragung einer Untersuchung. Er betonte dabei aber die Ergebnisoffenheit - und dass die Bauhöfe gehört werden müssen. Sein Vorschlag war, eine Vorstellung der Firma könnte in der Verbandsversammlung am 20. Juni erfolgen.

Bürgermeister Holger Karl (Bammental) forderte die Neufassung der Satzung, wenn man in eine dauerhafte Zusammenarbeit treten wolle. Bürgermeister Klaus Gärtner (Gaiberg) sprach die verunsicherten Bauhofmitarbeiter an. Eine räumliche Zusammenlegung bringe weite Wege mit sich. Wenn es zwei Tage dauere, bis eine Arbeit geleistet werden könne, verkehrten sich die erwünschten Synergieeffekte zum Nachteil. Das Thema sei diffizil und die Mitarbeiter wollte er nicht vor den Kopf stoßen: "Es steht und fällt mit der Akzeptanz der Bauhöfe."

CDU-Gemeinderat Christian Rupp (Neckargemünd) sah den Vorteil einer externen Beratung in der Neutralität. Den Sachverstand habe man selbst, meinte hingegen CDU-Gemeinderat Rainer Stetzelberger (Bammental), der noch einmal die Mehrheitsverhältnisse zugunsten Neckargemünds ansprach: "Bevor das nicht anders ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass Bammental zustimmt."

Eine Zusammenarbeit ohne Zusammenlegung brachte Gemeinderat Stephan Weber (Gaiberg) in die Diskussion. Hingegen sollten nicht Kompetenzen aus den Gemeinden herausgezogen werden und in Anspielung auf mögliche Handwerkerleistungen meinte er: "Die Kommunen haben in der Privatwirtschaft nichts zu suchen." Ähnlich äußerte sich Anne von Reumont (CDU, Neckargemünd). Das Thema müsse von allen Seiten betrachtet werden. Es könne nicht angehen, dass manche Arbeiten liegen blieben, weil der Bauhof immer noch nicht da gewesen sei. Positiv bewertete Jürgen Berger (Wiesenbach) die Diskussion. Er hoffte im Zuge der Untersuchung auch mehr über die Effektivität des eigenen Bauhofs zu erfahren. "Ansätze der Zusammenarbeit sind bereits da", sagte Giuseppe Fritsch (FW, Neckargemünd) und sprach sich für eine Machbarkeitsstudie aus. (nah)