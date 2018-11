Die Zeit steht niemals still. Auch nicht auf dem Friedhof in Meckesheim. Diese Erkenntnis ist, so einfach sie zunächst klingen mag, für die Elsenztalgemeinde mit einigen Entscheidungen verbunden. Im Gemeinderat wurde daher unlängst die Frage aufgeworfen, wie sich der Friedhof in der Zukunft den Besuchern präsentieren möchte. Um hierfür Ideen zu gewinnen, wurde gemeinsam mit der in diesem Bereich spezialisierten Firma Weiher aus Freiburg ein sogenannter Strategietag vereinbart, der nun seine Umsetzung fand.

Mit von der Partie waren dabei neben den Friedhofexperten und Teilen des Gemeinderates auch Vertreter der örtlichen Kirchen, Gärtnereien, Steinmetze sowie interessierte Bürger. Alle bei diesem Treffen vor Ort eingebrachten Vorschläge wurden aufgenommen und liegen nun auf dem Tisch der Friedhofplaner aus Freiburg. In einem nächsten Schritt soll dann das Konzept für die künftige Gestaltung ausgearbeitet werden, wobei die Kommune - das wurde von Seiten des Gemeinderats mehrfach betont - bei der Planung stets das letzte Wort haben wird.

Und auch die Bürger sollen darin ihre Beteiligung finden. Entsprechende Vorstöße wurden bereits unternommen, so etwa von der Meckesheimer Heimatforscherin Edith Wolber. Bürgermeister Maik Brandt sieht das Bürgerengagement auf RNZ-Nachfrage grundlegend positiv und weist daraufhin, dass "mit dem Strategietag alleine noch keine Neukonzeption verbunden ist". Dem Gemeinderat werde in Kürze eine Empfehlung über die weitere Herangehensweise überreicht.

An diese Empfehlung könnte sich die Beauftragung einer Konzepterstellung anschließen, sofern der Gemeinderat dieser zustimmt. Den Strategietag bezeichnet Brandt als "eine gelungene Auftaktveranstaltung zu einem sehr umfangreichen Themengebiet".