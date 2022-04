> Rüdiger Lenz ging als Hauptautor der Ortschronik auf die Historie Meckesheims ein – hier im Speziellen anhand der Originalurkunde in lateinischer Sprache und ihrer deutschen Übersetzung. "Ob Irminrat ein Mann oder eine Frau war, wissen wir nicht", berichtete Lenz. In der Urkunde von 822 heißt es: Im Namen Gottes schenke ich Irminrat zum Gedenken an die Seelen von Meginher und Hiltrad dem Heiligen Nazarus, dessen Leib im Kloster Lorsch ruht, wo der ehrwürdige Abt Adalung die Aufsicht führt. So verfüge ich, dass die Schenkung ewigen Bestand haben soll und von mir freiwillig gemacht wurde, und ich übergebe im oben genannten Gau in der Mark Meckinesheim einen Beifang. "Es war die vierte Schenkung, Irminrat muss nach Lorsch gefahren sein und sie mit Handschlag vollzogen haben", erklärte Lenz. Der Historiker machte auf die im Festsaal ausgelegten Schatzungsbücher aus dem 18. Jahrhundert und auf ein römisches Grabrelief von der Martinskapelle aufmerksam, das sich im Original im Kurpfälzischen Museum in Heidelberg befindet. Bürgermeister Maik Brandt schritt auf die Bühne und enthüllte mit weiblicher Unterstützung genau jenes Grabrelief, von dem ein hiesiger Steinmetz eine originalgetreue Replik in Sandstein angefertigt hatte. tri