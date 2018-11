Matthias Renschler ist 49 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er wurde in Mannheim geboren und ist in Ellwangen aufgewachsen. Nach Wehrdienst und dem Jura-Studium in Heidelberg hat er sein Referendariat in Landau absolviert, sein beruflicher Einstieg erfolgte bei einem Finanzdienstleister in Heidelberg. Seit dem Jahr 2003 ist er in einer Walldorfer Anwaltskanzlei tätig, die seit 2005 unter dem Namen "Budéus & Renschler" firmiert. Seit 2008 wohnt er mit seiner Familie in Walldorf. Renschler ist Vorsitzender des VdK-Ortsverbands (seit 2012), Verwaltungsvorstand der SG Astoria (seit 2013), Sekretär im Lions Club Wiesloch-Südliche Bergstraße (Mitglied seit 2009) und war bis vor Kurzem Vorsitzender des FDP-Ortsverbands (seit 2010). rö