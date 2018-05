In diesem Jahr zählte der Mathaisemarkt 124 000 Besucher. Ausgaben von 90 181 Euro stehen Einnahmen von 67 718 Euro gegenüber. Unter dem Strich ein Verlust von 22 463 Euro. Ein normaler Wert, wenn man die Zahlen mit den Vorjahren vergleicht. 2016 lag der Verlust bei 21 815 Euro, ein Jahr zuvor bei 26 771 Euro. Einzig das große Jubiläumsjahr 2014 erweist sich in der Statistik als Ausreißer. Dort lagen die Kosten bei knapp 130 000 Euro. Die Einnahmen jedoch waren ähnlich hoch wie 2017: Sie lagen bei 67 720 Euro. Beim Mathaisemarkt wurden zehn Paare getraut. Wie Bürgermeister Höfer berichtet, haben sich drei Paare in den Jahren zuvor auf dem Fest kennengelernt. "Besser als jede Partnerbörse", scherze man schon. mpt