Das Mannheimer Nationaltheater wurde 1777 von Kurfürst Carl Theodor gegründet und befand sich auf dem heutigen Schillerplatz in B 3. Ein erster Meilenstein war die Uraufführung von Friedrich Schillers Drama "Die Räuber" im Jahr 1782. Das ursprüngliche Hof- und Nationaltheater ging im Jahr 1839 in städtische Verantwortung über und ist somit das erste kommunale Theater Deutschlands. Eine Gruppe von Bürgern leitete das Haus.

Darin begründet sich die besondere Beziehung der Mannheimer zu ihrem Theater. Das ist aber auch der Grund, weshalb sich die Finanzierung der Sanierung so schwierig gestaltet. Anders als bei den Staatstheatern in Karlsruhe und Stuttgart steht das Land nicht in der Pflicht.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Theater zerstört. Deshalb entstand 1957 nach Plänen des Architekten Gerhard Weber ein Neubau am Goetheplatz. Heute steht das Mannheimer Nationaltheater unter Denkmalschutz. Eine Besonderheit für Schmucker ist die demokratische Innenarchitektur. "Auf allen Plätzen ist die Sicht gut, das ist nicht in jedem Theater der Fall." So verzichtete Weber auf Theaterlogen oder luxuriösere Sitzvarianten für Besserzahler. Dabei handelt es sich laut Andreas Schmucker um "herausragende Theaterarchitektur der Nachkriegszeit". Deshalb täte ihm und auch Opernintendant Albrecht Puhlmann ein Abriss in der Seele weh.

2012 hat das Nationaltheater sein Angebot mit der Bürgerbühne und der Jungen Bürgerbühne erneut erweitert. Seit 2013 wird das Haus von einem fünfköpfigen Direktorium des Eigenbetriebs Nationaltheater geleitet. Die einzelnen Sparten, Oper, Schauspiel, Tanz und Junges Nationaltheater, sind mit eigenen Intendanten vertreten, hinzu kommt der geschäftsführende Intendant. (oka)