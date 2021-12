> Lastenräder erfreuen sich in Mannheim zunehmender Beliebtheit. Nachdem die Fördermittel im ersten Jahr 2020 bereits nach drei Monaten voll ausgeschöpft waren, wurde das Angebot auch dieses Jahr sehr gut angenommen: Seit Anfang November sind die Mittel für 2021 aufgebraucht. So wurden seit Beginn des Programms insgesamt 210 Lastenräder mit einer Summe von 250.000 Euro gefördert.

"Aus klima-, aber auch aus umwelt- und gesundheitspolitischen Gründen ist es notwendig, den Umstieg auf nachhaltige Formen der Mobilität zu fördern. Mit dem Lastenradzuschuss wollen wir die Motivation, das Rad im Alltag zu nutzen, erhöhen, und sehen anhand der Zahlen, dass dies auch Wirkung zeigt. Für viele Menschen stellt ein Lastenrad eine praktische, emissionsfreie und erschwingliche neue Mobilitätsoption dar", erklärt Verkehrsbürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD).

Der Gemeinderat hat eine Fortsetzung um weitere zwei Jahre für jeweils 150.000 Euro beschlossen. Auch der Nachhaltigkeitsbonus bei Verzicht auf ein Kraftfahrzeug wird bis dahin weiterhin gewährt. Nach Auffassung der Verwaltung können Lastenräder einen positiven Effekt in der Mobilitätswende erzeugen: Abgesehen von den eingesparten Treibhausgasen, Feinstaub und anderen Schadstoffen, könnten Strecken von bis zu fünf Kilometer mit einem Fahrrad häufig schneller zurückgelegt werden als mit einem Kraftfahrzeug, heißt es in einer entsprechenden Erklärung. Man genieße die üblichen Vorteile des Radfahrens gemeinsam mit einer größeren Transportmöglichkeit. So könnten die Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel flexibler parken und durchlässige Sackgassen oder geöffnete Einbahnstraßen durchfahren. Zudem könne der Gebrauch auf Kinder eine positive Auswirkung auf deren Assoziation mit dem Fahrrad haben und es so als beliebtes Verkehrsmittel bei der nächsten Generation etablieren.

Ab dem 1. Januar 2022 können wieder Anträge bei der Stadtverwaltung eingereicht werden. Alle Informationen sowie die Antragsunterlagen werden unter www.mannheim.de/lastenrad-foerderung zur Verfügung gestellt. rnz