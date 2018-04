Malte Arkona wurde in Hannover geboren, sein Vater Hannes wurde bekannt als Musiker der Art-Rock-Band "Eloy". Die Familie zog es später nach München, wo Malte Arkona auch Abitur machte. In der bayerischen Landeshauptstadt nahm der heute 39-Jährige Gesangsstunden bei dem renommierten Professor für Gesang Hanno Blaschke. Denn eigentlich wollte Arkona Opernsänger werden - "doch dann kam das Casting beim Tigerenten-Club dazwischen", wie er berichtet. Das war im Jahr 2003. Es folgten weitere Aufträge als Moderator, etwa für den SWR. Doch daneben machte sich Arkona auch einen Namen als Synchronsprecher - im Jahr 2013 lieh er etwa der Schnecke Turbo im Film "Turbo - Kleine Schnecke, großer Traum" seine Stimme. 2011 heiratete er - seine Frau Anna-Maria, eine Schwäbin, hat er beim Tigerenten-Club kennengelernt. Heute wohnt er mit ihr in Berlin. Malte Arkona wurde bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet: Schon drei Mal bekam er den "Echo Klassik", im Jahr 2015 den "Goldenen Spatz" als bester Moderator. ani