Beim Literaturherbst liest Marjana Gaponenko morgen, 20. September, 20 Uhr im DAI, Sofienstraße 12 (Eintritt: acht, ermäßigt vier Euro). Am Freitag, 21. September, 16 Uhr, präsentiert Sascha Hommer im Haus der Jugend, Römerstraße 87, seine Comics. Von 17 bis 20 Uhr findet dort außerdem der Workshop "Graphic Novel und Comics" für Schüler der 6. und 7. Klasse statt (Anmeldung per E-Mail an literaturwork shop@hausderjugend-hd.de, Teilnahme: fünf Euro). Die Spoken-Word-Künstlerin Faten El-Dabbas gibt am Samstag, 22. September, 20 Uhr, im Taeter Theater, Bergheimer Straße 147, "Keine Märchen aus 1001 Nacht" zum Besten (Eintritt: 15, ermäßigt zwölf Euro). Am Sonntag, 23. September, 20 Uhr werden bei "Literatur unter Verdacht" im Café Leitstelle, Emil-Maier-Straße 16, Texte von heimatlos gewordenen Schriftstellern vorgelesen. pne