Limbach

Einwohner: 4465

Gemarkungsfläche: 4361 ha

Höhenlage: 273 - 548 Meter über NN

Ortsteile: Limbach (1542 Einw.), Balsbach (313), Heidersbach (673), Krumbach (650), Laudenberg (506), Scheringen (300), Wagenschwend (481)

Geschichte: Obwohl vom römischen Grenzwerk Limes tangiert, lassen sich Limbachs Anfänge nicht zwangsläufig in die Zeit um 100 nach Christus datieren. Besiedelt wurden die Anhöhen wahrscheinlich im Hochmittelalter.

Ausflugstipps: Die aus der einstigen Schmalspurbahnstrecke entstandene "Wanderbahn" führt durch Krumbach, Limbach und Laudenberg. Per pedes und per Rad ist die gen Mudau sanft steigende Strecke sehr beliebt. Wer Motorunterstützung bevorzugt, kann in Limbach auf Quad oder Segway umsteigen.