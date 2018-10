Hintergrund Libor-Skandal

Die Euribor- oder auch Libor-Affäre ist einer der größten öffentlich bekannten Bankenskandale. Mit Zins-Tricks erschlichen sich Investmentbanker jahrelang Millionen an Extragewinnen und richteten so einen Milliardenschaden an.

In dem Skandal haben Händler großer Banken wie der Deutschen Bank, der Schweizer UBS, der Royal Bank of Scotland oder der US-Investmentbank Morgan Stanley sich von 2003 bis 2011 immer wieder verabredet, wichtige Zinssätze, zu denen sich die Finanzinstitute untereinander Geld leihen und von denen Geschäfte im dreistelligen Billionen-Volumen abhängen, zu manipulieren. Allein die Deutsche Bank hatte wegen der Manipulationen der Zinssätze 2,5 Milliarden Dollar gezahlt.

Die London Interbank Offered Rate, kurz Libor, ist der Referenzzinssatz im internationalen Interbankengeschäft. Der Libor bildet den Durchschnittszinssatz diverser ausgewählter internationaler Geschäftsbanken in London, zu denen diese sich von anderen Geschäftsbanken Termingeld leihen können.

Der Libor-Zinssatz wird vom britischen Bankenverband einmal täglich berechnet. Für Geschäfte in Euro ist seit Einführung des Euro als Buchgeld zum 1. Januar 1999 der Euribor (Euro Interbank Offered Rate) der Maßstab.

Der ehemalige französische Starhändler der Deutschen Bank, Christian Bittar, war wegen seiner Verwicklung in den Skandal im Juli dieses Jahres von einem Gericht in London zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Andreas Hauschild war einer von elf Händlern, die in London wegen Manipulation der Referenzzinssätze der Eurozone, Libor und Euribor, angeklagt wurden.

Das für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität zuständige britische Serious Fraud Office (SFO) hatte Anfang 2016 Europäische Haftbefehle gegen vier ehemalige Mitarbeiter der Deutschen Bank beantragt, die bei der Eröffnung der Anklage im Januar nicht vor dem Londoner Gericht Southwark Crown Court erschienen waren, darunter war auch Andreas Hauschild. Die Anklage lautet auf gemeinschaftlichen Betrug.