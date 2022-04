> Beim diesjährigen Wieslocher Stadtlauf liefen rund 450 Sportlerinnen und Sportler mit. Sieger ist Dustin Uhlig von der TSG Heilbronn, der in einer Zeit von 31:38 Minuten als erster nach zehn Kilometern die Ziellinie im Waldstadion überquerte. Bei den Damen hatte Katharina Lind aus Bretten mit 39:38 Minuten die Nase vorne. Mit auf der Strecke dabei war auch das Handball-Inklusionsteam "Die Wiesel", das eine Teilstrecke von vier Kilometern außer Konkurrenz bewältigte. Teilnehmen am Hauptrennen konnten all diejenigen, die vor 2008 geboren wurden. Für die Kinder gab es allerdings einen eigenen Lauf im Stadion.

Die Strecke führte, wie auch im Jahr 2019, durch einen Teil der Innenstadt und um den Dämmelwald, ehe die finale Runde im Stadion anstand. Neu in diesem Jahr: Alle Läuferinnen und Läufer hatten in ihre Startnummer integriert einen kleinen Chip und so konnten direkt nach dem Zieleinlauf die individuellen Zeiten abgerufen werden. Zudem hingen die Ergebnislisten für alle einsehbar an der Stadion-Sporthalle. hds