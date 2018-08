> Michael Kamuf, Mühlhausen: "Es war rundum super. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass Heidelberg in Sachen Wein so viel zu bieten hat. Wir haben drei ganz unterschiedliche Güter besucht - und jedes hatte ganz tolle Weine. Das war ein super Ausflug zu unserem ersten Hochzeitstag." Lieblingswein: Im Winter Spätburgunder, "weil er so vielfältig ist"; im Sommer: Auxerrois.