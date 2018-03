Laktoseintoleranz und Zöliakie

Menschen mit einer Laktoseintoleranz können den milcheigenen Zucker Laktose nicht abbauen und deshalb nicht verdauen. Die Betroffenen haben einen Mangel an dem Enzym Laktase, das den Zucker eigentlich aufspaltet. Schätzungen zufolge sind in Deutschland zehn bis 20 Prozent der Menschen betroffen.

Bei schweren Formen der Laktoseunverträglichkeit lösen schon geringe Mengen des Milchzuckers Beschwerden aus. Betroffene sollten daher die Zutatenliste genau studieren. Denn auch Produkte wie Brot, Streichwurst oder Gemüsekonserven können Laktose enthalten.

Bei einer Laktoseunverträglichkeit ist es besonders wichtig, auch ohne Milch und Co. noch ausreichend Kalzium aufzunehmen. Pflanzlichen Milchersatz-Getränken wie Soja- oder Mandelmilch werde häufig extra Kalzium zugesetzt, erklären Experten. Aber auch grünes Gemüse, Wildkräuter oder Nüsse und Samen sind gute Kalzium-Lieferanten.

Wer die Diagnose Zöliakie bekommt, sollte vor allem in der ersten Zeit eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen. Denn das Klebereiweiß Gluten steckt nicht nur in Getreidesorten wie Weizen, Gerste, Roggen und Dinkel und daraus hergestellten Lebensmitteln. Sondern zum Beispiel auch in gebundenen Soßen, Suppen oder Gewürzmischungen kann Gluten enthalten sein. Denn Gluten verbindet etwa Fett und Wasser und ist ein guter Trägerstoff etwa für Aromen. In der Ernährungsberatung lernt man außerdem, wie man glutenhaltige Lebensmittel ersetzen kann, so dass dennoch eine ausgewogene Ernährung möglich ist. lsw