Snacktüte wurde ausgezeichnet

Das Deutsche Verpackungs-Museum in Heidelberg hat den Snack-Klassiker "Chipsfrisch ungarisch" als "Verpackung des Jahres 2018" ausgezeichnet. Mit dem Preis würdigte die Jury die Qualität der Gestaltung und den Mut der Firma Intersnack zur Weiterführung des Markendesigns.

"Beeindruckend ist die beständige Gültigkeit der Formensprache, die ohne Abstriche oder Kompromisse auch im 50. Jahr des Markenbestehens nach wie vor zum Einsatz kommt", begründete die Jury ihre Entscheidung. Verliehen wurde die Auszeichnung im Rahmen des 21. Verpackungsdialogs am Donnerstag im Verpackungsmuseum in der Heidelberger Hauptstraße.

Die Sechzigerjahre standen für eine Epoche der Zukunftsbegeisterung und des Fortschritts. Neben der Musik änderten sich auch die Umgangsformen. Dem förmlichen "Sie" wich häufig das "Du". Die "Party" kam in Mode und entsprechend entstanden auch neue Verzehrgewohnheiten. Ab dem Jahr 1968 eroberte eine neue Knabber-Spezialität die Supermarkt-Regale: Die "Kartoffelchips" wurden zum Verkaufsschlager. "Chipsfrisch" war eine der ersten Chipsmarken in Deutschland. Die Bekanntheit des Produktes ist enorm: Allein 2017 wurden davon in Deutschland 2,6 Packungen pro Sekunde verkauft.

Damit ist "Chipsfrisch ungarisch" bis heute der umsatzstärkste Artikel des gesamten Süßwarenmarktes. Das Erscheinungsbild mit der dunkelgrünen dreieckigen Schärpe und der Signalfarbe Rot wurde über die Jahrzehnte nur geringfügig angepasst - um die Sichtbarkeit im Supermarktregal zu erhalten. (arj)