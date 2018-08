> Die Geschichte: Weinbau in Heidelberg hat eine lange Tradition und geht mindestens bis ins Mittelalter zurück. Die älteste urkundlich belegte Erwähnung von Rohrbach war die Schenkung eines Weinbergs am 31. Dezember 766, vermerkt im Codex des Klosters Lorsch. Damit ist Rohrbach eine der ältesten Weinbaugemeinden an der Badischen Bergstraße.