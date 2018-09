Zur Person: Kurt Wiesegart (69) ist verheiratet, hat eine Tochter und einen Sohn und zwei Enkelkinder. Er ist in Bayern geboren und in Heidelberg aufgewachsen. Seit 1985 lebt er in Großsachsen. Er hat Betriebswirtschaftslehre studiert und darin promoviert. Als Berater ist er in der ganzen Welt unterwegs. Seine Frau Margarete Haaß-Wiesegart hat 2011 das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Sie hat sich der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Psychotherapie verschrieben.

Ziel des Projektes in den arabischen Ländern: Das Projekt sollte die Regierungen in den Zielländern dabei beraten, wie elektrische Energie effizienter genutzt werden kann - vorrangig im Gebäudesektor, der in der Region zwischen 40 und 60 Prozent des elektrischen Stromes verbraucht. Und der entsprechend ein gewaltiges Einsparungspotenzial im Stromverbrauch birgt.

Den Erdöl oder Erdgas exportierenden arabischen Ländern sollte ein effizienter Energieverbrauch dazu verhelfen, mehr Erdöl oder Erdgas für den Export verfügbar zu haben. Die Energie importierenden Länder sollten durch effizientere Nutzung der Energie knappe Devisen für den Import einsparen können und so für andere Zwecke verfügbar haben. Global gesehen würden die CO2-Emissionen sinken. ans