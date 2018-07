Sollors belohnte die Leistung der Schulbesten: Tim Schmidt (1,5), Johanna Fleischmann (1,5), Katrin Lachenauer (1,5), Maxim Karpov (1,5), Florian Hube (1,5), Hannah Döbler (1,4), Moritz Hopp (1,4), Jana Knebel (1,4), Viktoria Giese (1,4), Max Beitinger (1,3), Pauline Boehnke (1,3), Leon Kübler (1,2), Julia Helmes (1,2), Anna Moerkotte (1,1), Julian Wachter (1,0) und Joshua Behringer (1,0).

Den Scheffelpreis erhielt Julia Helmes. Der "Verein Deutsche Sprache" zeichnete Pauline Boehnke aus. Die "Deutsche Mathematiker Vereinigung" würdigte Tim Schmidts Leistungen in Mathematik. Für ihren Erfolg in Französisch glänzten Leon Kübler mit einem Preis vom Partnerschaftsverein Schriesheim-Uzès, und Julia Helmes mit dem Brignais-Preis. Die "Stiftung Humanismus heute" zeichnete Teresa van Ghemen für ihre Leistung in Latein aus. Den Ferry-Porsche-Preis für naturwissenschaftliche hervorragende Leistungen erhielt Anna Moerkotte. Die "Deutsche Physikalische Gesellschaft" zeichnete Tim Schmidt, Max Beitinger, Sebastian Geier, Leon Kübler und Anna Moerkotte aus. Die Maul-Medaille (Sport) ging an William Kallien. Den Preis der "Gesellschaft Deutscher Chemiker" erhielten Joshua Behringer und Moritz Hopp. Die Volksbank Kurpfalz zeichnete Darlene Pachur für ihre Leistungen im Fach Bildende Kunst aus.

Preise für soziales Engagement verlieh der "Verein der Freunde" an Jonas Fleck, Victoria Giese und Jana Knebel für ihre Arbeit in der Schülermitverantwortung (SMV), und die Schule an Victoria Giese, Julia Helmes, Jana Knebel, Katrin Lachenauer, Leonie Nunheim und Julia Stammler für ihren Einsatz im Schulsanitätsdienst. Schulintern wurde das Engagement in Theater-AG, Orchester, Big Band, Veranstaltungstechnik und bei den Streitschlichtern geehrt.