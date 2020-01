In der aktuellen Sonderausstellung "Schön war die Zeit – Schäßburger Reiseerinnerungen aus den Goldenen Zwanzigern" im Siebenbürgischen Museum Gundelsheim vermitteln handkolorierte Fotografien faszinierende Reiseerinnerungen der damaligen Zeit. Die Bilder aus den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg zeigen unbeschwerte und heitere Szenen einer Epoche, deren Fokus in der historischen Rückschau meist von weltwirtschaftlichen Katastrophen und politischen Konflikten bestimmt wird. Nach über 90 Jahren kann so die Ära des Charlestons, der kurzen Röcke und der Bubiköpfe visuell lebendig werden. Die Ausstellung ist bis zum 17. Mai 2020 jeweils dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet.