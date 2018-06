> Dauermiete A: Komödie "Schmetterlinge sind frei" am 2. Oktober, "Musicals in Concert" am 22. November, Kriminalstück "Ein brillanter Mord" am 8. Februar 2019, "Concerto Scherzetto" und "Orquestra de Cambra de L'Emporda" am 13. März, Folklore-Show "Moja Reja - Tanzfreude" am 26. April.

> Dauermiete B: Komödie "Ladies Night" am 13. November, "Die Kirche bleibt im Dorf" am 11. Dezember, "Walzertraum" von Oscar Straus am 17. Januar 2019, Schauspiel "Auerhaus" am 22. März, Musical "Der Hauptmann von Köpenick" am 10. April.

> Dauermiete C: Schauspiel "Tabu" am 30. Oktober, Akrobatikshow "Duum" am 29. November, Schauspiel "Heilig Abend" am 28. Februar, Schauspiel "Oskar Schindlers Liste" am 29. März, "Klangzauber Klassik" am 17. April.

> Dauermiete D: Komödie "Sommerabend" am 8. Oktober, "Let it snow" am 7. Dezember, Schauspiel "Wunschkinder" am 24. Januar 2019, Kriminalstück "Rapunzelgrab", Schauspiel "Konstellationen" am 7. März.

> Kindertheaterreihe: Musical "Pinocchio" am 20. November, Märchen-Musical "Rotkäppchen" am 19. März 2019. Sondervorstellung: Chiemgauer Volkstheater mit Komödie "Ernis heiße Spur".

> Mehr Infos im Internet unter www.kulturgemeinde.de. (keke)