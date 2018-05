Gewalt im Heidelberger PHV?

Ein aufgebrachter Asylbewerber-"Mob", der sich organisiert gegen Polizisten stellt: Gibt es das eigentlich auch in Landeserstaufnahmestellen in Heidelberg und Mannheim? Derzeit gebe es dazu "keinerlei Erkenntnisse", heißt es aus dem Land. Und ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim erklärt auf Anfrage: "Einen Fall wie Ellwangen, das hatten wir bis dato noch nicht." Allerdings habe es sehr wohl Einsätze gegeben, in denen die Einsatzkräfte vor Ort auf "große Menschenmengen gestoßen" seien.

In den Pressemitteilungen der Polizei sind die letzten Meldungen über Gewalt im Ankunftszentrum Patrick-Henry-Village allerdings über ein Jahr alt: So kam es im Februar und im März zu "tumultartigen Auseinandersetzungen" bei der Essensausgabe mit rund 50 Beteiligten gekommen sei. Im Februar 2017 wurden dabei auch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes "mit Eisenstangen angegriffen". (sös)