Roter Flitzer kehrt zurück

Noch bleibt es auch in diesem Jahr beim gewohnten sonn- und feiertäglichen Ausflugsverkehr im Krebsbachtal. Am 1. Mai kehrt der "Rote Flitzer" aus Kornwestheim auf die Strecke zurück. Da der Zug zahlreiche Gäste aus der Region Stuttgart in den Kraichgau mitbringen soll, wird er erst 10.50 Uhr in Neckarbischofsheim-Nord ankommen und um 11.20 Uhr ab Neckarbischofsheim Nord mit vier oder fünf Wagen in Richtung Hüffenhardt abfahren. Daher werden die ersten drei Fahrten auf der Krebsbachtalbahn (8.42 Uhr und 10.02 Uhr ab Hüffenhardt sowie 9.20 Uhr ab Neckarbischofsheim-Nord) mit einem Bus durchgeführt.

Der Bus verkehrt zu den Zugfahrzeiten, hält aber an den Zwischenstationen an der dem Bahnhof nächstgelegenen Bushaltestelle (Neckarbischofsheim Krone bzw. Apotheke, Obergimpern Gewerbegebiet, Siegelsbach Mitte). Bis 21. Oktober verkehrt der "Rote Flitzer" dann sonn- und feiertags sowie jeden zweiten und vierten Mittwoch. Ob und wann Sonderfahrten angeboten werden, ist aktuell noch nicht bekannt.