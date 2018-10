> Neuer Bettentrakt: Mit dem Neubau des Bettentrakts soll die Patientenunterbringung deutlich verbessert werden. Hintergrund ist das Ziel, alle Patientenzimmer künftig mit Bad und WC auszustatten. Da dadurch Zimmer im Bestandsgebäude wegfallen werden, wird ein vierstöckiger Anbau im vorderen Bereich des Areals errichtet. Dort finden moderne Patientenzimmer sowie zusätzliche Räume für die Intensivstation und die Endoskopieabteilung Platz.

> Der zweite Anbau entsteht an der chirurgisch-orthopädischen Praxis in Richtung Rettungswache. Der Anbau wird zwischen drei und fünf Meter breit und 23 Meter lang. Die Höhe beträgt acht bzw. elf Meter. In der Praxis im Erdgeschoss entstehen dringend benötigte weitere Sprechzimmer, ein zusätzlicher Warteraum und eine größere Anmeldung. Einen Stock höher - im OP-Bereich - wird Platz für die Erweiterung der Lager- und Nebenräume geschaffen. Im zweiten Obergeschoss wird die gynäkologische Praxis erweitert.

> Das Großprojekt kostet rund vier Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für Ende März geplant. rüb